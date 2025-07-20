В США отозвали визу бразильского судьи из-за дела Болсонару

«Политическая расправа над Жаиром Болсонару, инициированная судьёй Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько обширную систему преследований и ограничений, что она не только нарушает фундаментальные права бразильцев, но и вышла за границы, затронув американцев. Поэтому я распорядился аннулировать визы Мораеса, его соратников и их ближайших членов семей», — написал он.