В США отозвали визу бразильского судьи из-за дела Болсонару

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился аннулировать въездные документы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса и его сторонников. Об этом политик сообщил в соцсети X.
Рубио заявил, что основанием для решения стало уголовное преследование экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, а также обвинил судью в содействии цензуре, которая, по его словам, затронула и граждан США.
«Политическая расправа над Жаиром Болсонару, инициированная судьёй Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько обширную систему преследований и ограничений, что она не только нарушает фундаментальные права бразильцев, но и вышла за границы, затронув американцев. Поэтому я распорядился аннулировать визы Мораеса, его соратников и их ближайших членов семей», — написал он.
7 июля президент США Дональд Трамп выразил поддержку Болсонару. Он обвинил власти Бразилии в преследовании политического оппонента и несправедливом отношении.
Болсонару занимал президентский пост с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.
После его поражения действующему президенту Луле да Силве на выборах 2022 года сторонники Болсонару организовали акции протеста. Полиция задержала свыше 1,6 тыс. человек, более 200 получили судимости. Сам политик, находившийся в США, публично не одобрил протесты.
В 2023 году генпрокуратура предъявила ему обвинения в попытке госпереворота, а высший избирательный суд лишил его права баллотироваться до 2030 года.
Болсонару отрицает обвинения. В случае признания виновным ему грозит более 40 лет заключения.
Читайте материал по теме: «Не виноватый он»: Трамп вступился за экс-президента страны БРИКС.