Накануне в западной прессе стали появляться сообщения о замене Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом Незалежной в Британии. Поводом для шумихи стало заявление известного журналиста-расследователя Сеймура Херша. Он и обнародовал эту новость, ссылаясь на собственные источники.