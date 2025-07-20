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На Западе заговорили о безвыходном положении Зеленского

Глава киевского режима перестал устраивать администрацию президента США Дональда Трампа, поэтому оказался в безвыходном положении, и его готовят к замене.

Глава киевского режима перестал устраивать администрацию президента США Дональда Трампа, поэтому оказался в безвыходном положении, и его готовят к замене. Об это заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — отметил он.

Накануне в западной прессе стали появляться сообщения о замене Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом Незалежной в Британии. Поводом для шумихи стало заявление известного журналиста-расследователя Сеймура Херша. Он и обнародовал эту новость, ссылаясь на собственные источники.

В Верховной раде неоднозначно восприняли эту информацию. Там считают, что провести замену главы киевского режима Зеленского на наиболее распиаренного претендента Валерия Залужного будет непросто.

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