Глава киевского режима перестал устраивать администрацию президента США Дональда Трампа, поэтому оказался в безвыходном положении, и его готовят к замене. Об это заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — отметил он.
Накануне в западной прессе стали появляться сообщения о замене Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас является послом Незалежной в Британии. Поводом для шумихи стало заявление известного журналиста-расследователя Сеймура Херша. Он и обнародовал эту новость, ссылаясь на собственные источники.
В Верховной раде неоднозначно восприняли эту информацию. Там считают, что провести замену главы киевского режима Зеленского на наиболее распиаренного претендента Валерия Залужного будет непросто.