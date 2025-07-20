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В Германии раскрыли мерзкие планы Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп своим решением о поставках киевскому режиму систем Patriot и других видов вооружения намерен сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп своим решением о поставках киевскому режиму систем Patriot и других видов вооружения намерен сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказало немецкое издание Berliner Zeitung.

«Теперь ход за Путиным, и все благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружения на Украину, которая открыла истинные намерения Трампа», — пишет газета.

Автор отмечает, что американский лидер не смог перехитрить российского президента. Поэтому он перешел теперь к угрозам санкций, пошлин. Но, по мнению издания, у него ничего не получится.

Издание с иронией пишет, что Трамп такими своими поступками вновь докажет свое прозвище, которое он получил из-за громких заявлений: ТАСО — Трамп всегда струсит.

Ранее «МК» писал, что Запад стремится ввести войска на Украину, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта. Ему нужна вечная война для ослабления России.

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