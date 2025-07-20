Соскин: Трамп мощно кинул Зеленского своими обещаниями

"Времени нет. Украина находится полном цейтноте: у Украины уже оружия практически нет, денег нет. То есть, фактически, это уже катастрофа. Это полная катастрофа. Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул Зеленского, причем очень мощно. Фактически, все влипли по полной программе, — отметил он.