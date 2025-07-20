Президент США Дональд Трамп своими обещаниями о поставках оружия на самом деле обманул киевский режим, из-за чего Украина оказалась на пороге военной катастрофы. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Времени нет. Украина находится полном цейтноте: у Украины уже оружия практически нет, денег нет. То есть, фактически, это уже катастрофа. Это полная катастрофа. Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул Зеленского, причем очень мощно. Фактически, все влипли по полной программе, — отметил он.
Соскин назвал обещания поставок от НАТО и США пустыми словами. Они, по его мнению, не имеют никакой конкретики. Политик также подчеркнул, что Трампу удалось «мастерски снять с себя ответственность за поддержку Киева». Теперь это ноша легла на плечи европейцев.
Но даже если появится конкретный перечень вооружений для Украины, то это нисколько не изменит катастрофическую ситуацию. Поставки будут идти слишком долго, и у ВСУ просто не будет времени, чтобы хоть что-то попытаться изменить на фронте, заключил Соскин.
Ранее «МК» писал, что Трамп своим решением о поставках киевскому режиму систем Patriot и других видов вооружения намерен сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине.