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Собянин: Системы ПВО ликвидировали 13 вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы

На месте падения обломков уже работаю специалисты профильных ведомств, заявил мэр Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 вражеских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Об этом ночью в воскресенье, 20 июля, заявил мэр столицы России Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожено тринадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал политик в Telegram-канале.

В настоящее время не сообщается о пострадавших и поврежденных гражданских объектах. Мэр Москвы оперативно информирует о вражеских нападениях на столицу РФ в своих социальных сетях.

Как KP.RU писал ранее, с 20:00 до 23:30 по мск в субботу, 19 июля, силы ПВО успешно нейтрализовали 40 украинских дронов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, наибольшее количество перехваченных БПЛА зафиксировано над территорией Брянской области — 21 беспилотник летательного типа.

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