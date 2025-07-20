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Во Франции предложили Зеленскому уйти в отставку ради мира

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал, чтобы Владимир Зеленский отказался от власти для установления мира на Украине.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал, чтобы Владимир Зеленский отказался от власти для установления мира на Украине.

«Зеленский должен покинуть пост. Его мандат формально завершился 16 месяцев назад, а его легитимность вызывает споры! Его покровители из НАТО должны прекратить манипуляции. Тогда достичь мира будет значительно проще!» — написал он в соцсетях.

Французский политик также призвал прекратить военную поддержку Украине и полностью отказаться от идеи введения контингента на территорию страны.

Ранее американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что экс-главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный может возглавить государство в течение нескольких месяцев.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2023 года. Выборы в 2024 году отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов», утверждая, что его рейтинг упал до 4%.

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