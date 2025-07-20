Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал, чтобы Владимир Зеленский отказался от власти для установления мира на Украине.
«Зеленский должен покинуть пост. Его мандат формально завершился 16 месяцев назад, а его легитимность вызывает споры! Его покровители из НАТО должны прекратить манипуляции. Тогда достичь мира будет значительно проще!» — написал он в соцсетях.
Французский политик также призвал прекратить военную поддержку Украине и полностью отказаться от идеи введения контингента на территорию страны.
Ранее американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что экс-главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный может возглавить государство в течение нескольких месяцев.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2023 года. Выборы в 2024 году отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов», утверждая, что его рейтинг упал до 4%.