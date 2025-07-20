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Стало известно, кто на этот раз пополнил ряды скандальной украинской базы «Миротворец»

Российский писатель Олег Рой внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Источник: Комсомольская правда

Российский писатель, автор книги «Время героев» Олег Рой внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщают РИА Новости. Как удалось выяснить агентству, Рой попал в скандальную базу за якобы «публичную поддержку российской агрессии», а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Уточняется, что российский писатель якобы принимал участие в «пропагандистских мероприятиях России».

Как KP.RU писал ранее, недавно стало известно о том, что в базу данный украинского сайта «Миротворец» попал и народный артист России Сергей Гармаш, уроженец Херсона. По данным РИА Новостей, актера внесли в список еще в 2022 году за поддержку Херсонской области и участие в гуманитарных акциях.