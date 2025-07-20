Киев использует кровавый способ остановки дезертирства под Купянском

Командование ВСУ устроило настоящую охоту за своими военнослужащими в Купянске Харьковской области, чтобы те не дезертировали. Было создано целое кольцо из заградотрядов вокруг города, чтобы военным некуда было деваться, сообщил военный Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», — пояснил он.
Марочко признал, что для ВСУ такая тактика очень эффективна. Боевики, которые хотели бы покинуть город, не могут этого сделать под угрозой расстрела своих же. Так что выхода из Купянска для них нет.
Ранее «МК» писал, что ВСУ вывело из Купянска все пункты управления и офицеров. В городе остался только рядовой состав.