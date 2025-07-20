Власти Сирии заявили о прекращении боёв в Эс-Сувейде

Напомним, 16 июля ранее Израиль нанёс удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске. В Тель-Авиве назвали причиной своих действий защиту друзов, этноконфессиональной группы арабов, проживающих, в том числе на юге Сирии. 13 июля на них было совершено нападение. Сирийские власти ввели свои войска в регион для зачистки от боевиков. В столкновениях погибли более 30 человек, свыше 100 пострадали. 16 июля друзы Израиля объявили забастовку в поддержку сирийских единоверцев, обвинив Дамаск в нападениях.