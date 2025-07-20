Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Сирии заявили о прекращении боёв в Эс-Сувейде

Представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба заявил о полном прекращении вооружённых столкновений в городе Эс-Сувейда. Об этом сообщает агентство SANA.

Источник: Life.ru

«В настоящий момент в Эс-Сувейде больше нет боевиков незаконных вооруженных формирований, во всем городе прекратились боестолкновения», — заявил аль-Баба.

Ранее сообщалось, что Израиль и Сирия достигли соглашения о приостановке боевых действий. Переговоры между главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и временным руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа проходили при участии американской дипломатии. Посол Вашингтона в Турции и спецпосланник по Сирии Том Барак призвал друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и «построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании со своими соседями».

Напомним, 16 июля ранее Израиль нанёс удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске. В Тель-Авиве назвали причиной своих действий защиту друзов, этноконфессиональной группы арабов, проживающих, в том числе на юге Сирии. 13 июля на них было совершено нападение. Сирийские власти ввели свои войска в регион для зачистки от боевиков. В столкновениях погибли более 30 человек, свыше 100 пострадали. 16 июля друзы Израиля объявили забастовку в поддержку сирийских единоверцев, обвинив Дамаск в нападениях.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше