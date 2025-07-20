Украинские боевики больше всего потерь несут возле двух населенных пунктов Луганской Народной Республики: Петровского и на окраинах Белогорловки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — пояснил он.
Марочко также отметил, что российская армия бьет по позициям украинских националистов, которые базируются в Новогригоровке. Но, по его словам, ВСУ в этом населенном пункте несут не такие серьезные потери, как в двух выше упомянутых селах.
Ранее «МК» писал, что командование ВСУ устроило настоящую охоту за своими военнослужащими в Купянске Харьковской области, чтобы те не дезертировали. Было создано целое кольцо из заградотрядов вокруг города, чтобы военным некуда было деваться.