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ВСУ несут большие потери у двух населенных пунктов ЛНР

Украинские боевики больше всего потерь несут возле двух населенных пунктов Луганской Народной Республики: Петровского и на окраинах Белогорловки.

Украинские боевики больше всего потерь несут возле двух населенных пунктов Луганской Народной Республики: Петровского и на окраинах Белогорловки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — пояснил он.

Марочко также отметил, что российская армия бьет по позициям украинских националистов, которые базируются в Новогригоровке. Но, по его словам, ВСУ в этом населенном пункте несут не такие серьезные потери, как в двух выше упомянутых селах.

Ранее «МК» писал, что командование ВСУ устроило настоящую охоту за своими военнослужащими в Купянске Харьковской области, чтобы те не дезертировали. Было создано целое кольцо из заградотрядов вокруг города, чтобы военным некуда было деваться.