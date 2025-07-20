ВСУ окружили Купянск кольцом заградотрядов для борьбы с дезертирами

Ранее сообщалось, что командование ВСУ использует схему для наживы на дезертирах. По словам военного эксперта, офицеры продолжают получать зарплату за бежавших с поля боя бойцов, которые числятся остающимися на службе. Число дезертиров в украинской армии оценивается в 107 672 человека с начала года по июнь.