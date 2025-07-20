Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ узнала о попытках Бессента убедить Трампа не увольнять главу ФРС

Некоторые республиканцы в сенате США настаивают на отставке главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но министр финансов Скотт Бессент выступает против его увольнения из-за экономических рисков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Бессент в разговоре с президентом Дональдом Трампом попытался отговорить его от отстранения Пауэлла, предупредив о негативных последствиях для экономики США и рынков и политических препятствиях. В частности, глава Минфина отметил, что если председателя ФРС уволят до истечения срока полномочий в мае 2026 года, он может оспорить решение в суде, и процесс затянется до следующей весны.

Бессент также выразил мнение, что ФРС может снизить ключевую ставку до конца года, к чему долгое время призывал Трамп. После июньского заседания ФРС четвертый раз подряд сохранила ее на уровне 4,25−4,5% годовых.

Со слов одного из собеседников, министр не видит необходимости в отставке Пауэлла, поскольку экономика функционирует хорошо, а рынки позитивно реагируют на политику Трампа.

О том, что Трамп рассматривает возможность уволить главу ФРС, еще весной говорил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Сам республиканец публиковал в соцсетях ряд постов с критикой в адрес регулятора. Например, в конце апреля, перед тем как Европейский центральный банк снизил базовую ставку до 2,4%, Трамп назвал Пауэлла «опаздывающим» и заявил, что тот «всегда ошибается».

На этой неделе тема возможного увольнения Пауэлла вновь оказалась в центре внимания. Как сообщили в Белом доме, Трамп дал понять законодателям-республиканцам, что вскоре может принять соответствующее решение. Сам президент позже заявил журналистам, что не планирует этого делать.

WSJ ранее писала, что Трамп может к сентябрю объявить, кого выбрал преемником Пауэлла, не увольняя его самого. По словам Бессента, процесс «уже идет полным ходом». Фаворитом газета называет старшего экономического советника Кевина Хассетта.

Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше