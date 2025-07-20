WSJ узнала о попытках Бессента убедить Трампа не увольнять главу ФРС

Бессент в разговоре с президентом Дональдом Трампом попытался отговорить его от отстранения Пауэлла, предупредив о негативных последствиях для экономики США и рынков и политических препятствиях. В частности, глава Минфина отметил, что если председателя ФРС уволят до истечения срока полномочий в мае 2026 года, он может оспорить решение в суде, и процесс затянется до следующей весны.