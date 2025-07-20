Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о крахе Украины на передовой, отметив, что страна балансирует на грани катастрофического поражения.
«Времени нет. Украина находится полном цейтноте: у Украины уже оружия практически нет, денег нет. То есть, фактически, это уже катастрофа. Это полная катастрофа», — сказал Соскин в эфире YouTube-канала.
Соскин утверждает, что заявления Запада о военной помощи Украине носят декоративный характер без конкретных обязательств. По его мнению, президент США Дональд Трамп искусно избежал ответственности за поддержку Киева, возложив ее на европейские страны.
Ранее KP.RU писал, что Украину ждет неизбежный крах из-за неспособности западных государств трезво оценить обстановку и признать действительное положение дел.
Напомним, что прямые переговоры между Россией и Украиной могут продолжиться на следующей неделе. До этого российская и украинская стороны организовывали диалог 16 мая и 2 июня.