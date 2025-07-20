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Российский писатель Олег Рой внесён в базу украинского Миротворца

Имя писателя Олега Роя было добавлено в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». На ресурсе указано, что причиной стали обвинения в «публичной поддержке российской агрессии» и «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Также на странице утверждается, что Рой участвовал в событиях, где прославлялись участники боевых действий на стороне России. Его высказывания охарактеризованы как поддержка действий российских властей. Кроме того, писателя обвинили в участии в информационных проектах, связанных с «оправданием применения силы против Украины».

А ранее в базу данных сайта «Миротворец» попал и шеф-повар Константин Ивлев. Личные данные Ивлева были добавлены в базу сайта ещё в 2021 году. Причиной стало посещение им территории Крыма.