Немецкий генерал призвал к террору на территории России

Для того, чтобы киевский режим мог хоть что-то противопоставить российской армии, необходимо бить по российским аэродромам и другой военной инфраструктуре. С таким предложением выступил генерал бундесвера Кристиан Фройдинг.
«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов», — заявил он.
Фройдинг также считает, что помимо аэродромов стоит бомбить и предприятия ОПК России. И признал, что Москва очень далеко ушла в производстве ракет и других вооружений. И обратился к соратникам найти способ, чтобы как-то помешать дальнейшему развитию ВПК РФ.
Генерал неделю назад уже делал заявления в духе его предков-фашистов. Он призывал дать Украине системы, которые смогут бить вглубь России. А деньги на это может выделить Германия. За это Фройдинга подвергли критике в самой Германии.