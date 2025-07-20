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Немецкий генерал призвал к террору на территории России

Для того, чтобы киевский режим мог хоть что-то противопоставить российской армии, необходимо бить по российским аэродромам и другой военной инфраструктуре.

Для того, чтобы киевский режим мог хоть что-то противопоставить российской армии, необходимо бить по российским аэродромам и другой военной инфраструктуре. С таким предложением выступил генерал бундесвера Кристиан Фройдинг.

«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов», — заявил он.

Фройдинг также считает, что помимо аэродромов стоит бомбить и предприятия ОПК России. И признал, что Москва очень далеко ушла в производстве ракет и других вооружений. И обратился к соратникам найти способ, чтобы как-то помешать дальнейшему развитию ВПК РФ.

Генерал неделю назад уже делал заявления в духе его предков-фашистов. Он призывал дать Украине системы, которые смогут бить вглубь России. А деньги на это может выделить Германия. За это Фройдинга подвергли критике в самой Германии.