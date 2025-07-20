В Раде назвали причину назначения Умерова секретарём Совбеза Украины

Напомним, экс-министр обороны Рустем Умеров был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 июля. При этом изначально сообщалось, что Зеленский планирует отправить его в США послом. Однако Вашингтон отказал в этом, так как у бывшего главы украинского Минобороны оказалось гражданство Соединённых Штатов. Политолог заявил, что деятельность Умерова сведётся к созданию видимости готовности к переговорам. Тем не менее тот предложил России провести диалог на следующей неделе.