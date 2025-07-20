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В Раде назвали причину назначения Умерова секретарём Совбеза Украины

Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Рустема Умерова на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот продолжал переговоры с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью украинскому радио NV.

Источник: Life.ru

По словам нардепа, для участия в подобных форматах необходим соответствующий уровень должности. Он отметил, что Умерову дали статус секретаря СНБО, чтобы тот мог вести диалог не как частное лицо, а как официальный представитель.

Депутат добавил, что работа в Минобороны требует постоянного присутствия и решения большого объёма задач, а Умеров уже участвовал в переговорах в Турции, куда был делегирован офисом экс-комика. Костенко уточнил, что Умеров обучался в Турции и, вероятно, сохраняет там налаженные связи, которые могут быть использованы в ходе переговоров в Стамбуле.

Напомним, экс-министр обороны Рустем Умеров был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 июля. При этом изначально сообщалось, что Зеленский планирует отправить его в США послом. Однако Вашингтон отказал в этом, так как у бывшего главы украинского Минобороны оказалось гражданство Соединённых Штатов. Политолог заявил, что деятельность Умерова сведётся к созданию видимости готовности к переговорам. Тем не менее тот предложил России провести диалог на следующей неделе.