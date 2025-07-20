В КНР разработали тактику по защите от противобункерных бомб США

Так, согласно материалам исследования, которым руководил ученый Цуй Синъи из Северо-западного института механики и электротехники Китайской Народной Республики (КНР), особо уязвимой частью данной бомбы является ее бортовая часть.
«В то время как носовая часть GBU-57 отражает прямые лобовые попадания, ее боковые части остаются уязвимыми — их можно разрушить всего несколькими зенитными снарядами», — говорится в статье.
При этом, как уточнили в исследовании, удар по бомбе должен быть нанесен строго под углом 68 градусов — только тогда снаряд сможет пробить корпус. Кроме того, при отражении атаки важно помнить, что снаряды должны быть нацелены на определенную точку потенциальной траектории GBU-57.
Выявленная тактика противодействия данной американской бомбе, которая широко применяется США в операциях на Ближнем Востоке, в том числе и в недавних ударах ВВС США по ядерной инфраструктуре Ирана, получила название «снайперское управление огнем».
Уточняется, что, невзирая на ряд преимуществ, у разработанной стратегии имеются и недостатки. Например, неприятель, прежде чем нанести удар при помощи GBU-57 по своей цели, может атаковать пункты потенциальной обороны. Помимо этого, данные снаряды отличаются непредсказуемостью своего полета, из-за чего удар по ним может быть ограничен.
Политолог-американист Малек Дудаков 2 июля в беседе с «Известиями» указал на опасения США отстать от КНР в гонке вооружений. По словам эксперта, в настоящее время Вашингтон задействован в большом количестве конфликтов по всему миру.