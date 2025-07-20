В КНР разработали тактику по защите от противобункерных бомб США

При этом, как уточнили в исследовании, удар по бомбе должен быть нанесен строго под углом 68 градусов — только тогда снаряд сможет пробить корпус. Кроме того, при отражении атаки важно помнить, что снаряды должны быть нацелены на определенную точку потенциальной траектории GBU-57.