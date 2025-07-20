Назван самый успешный участок фронта в зоне СВО за неделю

«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то конечно если мы говорим по-старому — это Южно-Донецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область», — заявил он ТАСС.
По словам эксперта, именно этот стык оказался самым успешным на завершающейся неделе.
Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в ДНР находится под угрозой окружения. Как пишут американские СМИ, российские войска окружили Константиновку полукольцом длиной 16 километров с восточной, южной и западной сторон. Также отмечено, что Армия РФ сейчас контролирует свыше двух третей территории Донецкой Народной Республики.