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США продолжают военную помощь Украине: Вашингтон скорректировал график поставок ЗРК Patriot

WSJ: Администрация Трампа скорректировала график поставок Patriot для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа скорректировала график поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и приняла решение отправлять их в первую очередь тем странам, которые передают системы Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

В материале уточняется, что в Белом доме отдали приоритет Германии в вопросе получения ЗРК, а не Швейцарии. Тем самым Вашингтон позволил Берлину отправить Киеву две системы Patriot.

«По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам», — отмечается в материале иностранного СМИ.

Подчеркивается, что попытки ускорить отправку ЗРК на Украину путем перераспределения военного орудия США в Германию согласуются с обещанием Трампа заставить союзников по НАТО заплатить Штатам за предоставление дополнительного оружия Украине.

Как KP.RU писал ранее, сделка о передаче Киеву ЗРК Patriot выявило истинные цели администрации президента Трампа — сорвать российские мирные инициативы по украинскому конфликту. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

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