В Японии может произойти смена власти после одного процесса

По словам Камикубо, если Исибу все-таки сместят, то наиболее вероятным кандидатом ему на смену может прийти генсек кабинета министров и экс-глава МИД страны Есимаса Хаяси. Профессор отметил, что у последнего сильная позиция, так как он пользуется поддержкой бывшего премьера Кисиды. Исиба стал премьером осенью прошлого года.