В Японии может произойти смена власти после одного процесса

В Японии могут поменять премьер-министра Сигэру Исибу, если его либералы-однопартийцы проиграют на выборах в верхнюю палату парламента, которые проходят сегодня, 20 июля. Такое мнение высказал профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо, передает РИА Новости.
«Если Либерально-демократическая партия потерпит существенное поражение на выборах в верхнюю палату парламента, думаю, что будет смена премьера», — отметил он.
В Японии для голосования открыто почти 45 тысяч избирательных участков. Досрочно свои голоса уже отдали 20% японцев.
По словам Камикубо, если Исибу все-таки сместят, то наиболее вероятным кандидатом ему на смену может прийти генсек кабинета министров и экс-глава МИД страны Есимаса Хаяси. Профессор отметил, что у последнего сильная позиция, так как он пользуется поддержкой бывшего премьера Кисиды. Исиба стал премьером осенью прошлого года.