Экс-нардеп Олейник: Зеленский сбежит в Лондон после его замены на Залужного

«Я могу предположить, анализируя ситуацию, Зеленский может бежать в Великобританию. Думаю, что он уже под сердцем носит паспорт Его Величества. Посмотрите на частоту встреч, она какая-то удивительная. Прохиндея король принимает почти как каждый день. Такого не было, чтобы дважды после инаугурации принимался лидер страны. Там он, судя по источникам журналистов, приобрел себе дворцы и прочее. Ему там будет комфортно, поскольку Великобритания никогда никого не выдавала. Я так могу предположить, что если его выдавят из Украины, то он может возглавить так называемое оппозиционное правительство. Кстати, в Лондоне такое имели и поляки еще в годы Второй мировой войны», — сказал собеседник издания.