Экс-нардеп Олейник: Зеленский сбежит в Лондон после его замены на Залужного

Владимир Зеленский сбежит в Лондон если его заменят на бывшего главкома ВСУ и действующего посла в Великобритании Валерия Залужного. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники в Вашингтоне, заявлял, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины является бывший главком ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный. Согласно его информации, эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Он также отмечал, что в случае отказа Зеленского от добровольной отставки, «его уберут силой».
«Я могу предположить, анализируя ситуацию, Зеленский может бежать в Великобританию. Думаю, что он уже под сердцем носит паспорт Его Величества. Посмотрите на частоту встреч, она какая-то удивительная. Прохиндея король принимает почти как каждый день. Такого не было, чтобы дважды после инаугурации принимался лидер страны. Там он, судя по источникам журналистов, приобрел себе дворцы и прочее. Ему там будет комфортно, поскольку Великобритания никогда никого не выдавала. Я так могу предположить, что если его выдавят из Украины, то он может возглавить так называемое оппозиционное правительство. Кстати, в Лондоне такое имели и поляки еще в годы Второй мировой войны», — сказал собеседник издания.
По словам Олейника, главу киевского режима могут использовать в качестве источника давления на других политиков, поскольку он много знает. А если он выйдет из-под контроля, то его могут ликвидировать.
«МИ-6 могут использовать Зеленского в качестве источника давления на многих, потому что не только Хантер Байден получал свою долю для папы, все получали откаты. Понятно, что если он на кого-то укажет, то мало не покажется. Однако если Зеленский выйдет из-под контроля, например, захочет мемуары свои напечатать, то его могут и утилизировать. Как говорил классик: “он слишком много знает”. Его могут ликвидировать британцы чужими руками и подать это в качестве мести. Я так скажу, Зеленскому сложно найти страну, где он мог бы спрятаться», — добавил экс-депутат.
До этого Олейник сообщал aif.ru, что у западных стран есть компромат на Зеленского, который в 2020 году посещал британскую МИ-6. Также он рассказал, как Залужный сможет заменить главу киевского режима.