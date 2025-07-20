Украинские боевики пожаловались на огромное давление российской армии и невозможность сдерживать ее наступление. Об этом сообщает газета США New York Times.
«Украинские солдаты утверждают, что российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя: сковывание украинских войск беспилотниками, снарядами и планирующими бомбами, а затем атакует вражеские линии беспощадными отрядными атаками», — отмечает автор материала.
Издание констатирует, что укронацисты пытаются перебрасывать опытные подразделения на более сложные участки фронта. Но это, по мнению газеты, похоже на то, как пожарных отправляют на ликвидацию очагов возгорания.
Подобное латание дыр, продолжает автор, никакого результата не дает. Вместо этого ВСУ получают жесткое давление со стороны российских войск.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики больше всего потерь несут возле двух населенных пунктов Луганской Народной Республики: Петровского и на окраинах Белогорловки.