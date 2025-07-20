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Собянин заявил, что серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет

По словам мэра российской столицы, на месте падения обломков уже работают экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что серьезных повреждений, а также пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу нет. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали вражеские дроны. Обломки одного из них упали на территории Зеленограда.

«На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он в Telegram-канале.

Политик также проинформировал москвичей и гостей столицы, что на месте падения обломков уже работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры.

Как KP.RU писал ранее, ночью в воскресенье, 20 июля российские силы ПВО ликвидировали 13 вражеских БПЛА, которые летели в сторону Москвы. О вражеских нападениях на столицу РФ сообщает в социальных сетях Сергей Собянин.

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