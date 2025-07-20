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Басков объявлен в розыск на Украине

Народный артист России Николай Басков внесен в розыскной список СБУ, пишет ТАСС.

Народный артист России Николай Басков внесен в розыскной список СБУ, пишет ТАСС.

Басков находится в розыске с марта 2022 года. Дополнительно певец с 2017 года числится в реестре украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским.

На Украине ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны, также заочно избрана мера пресечения — содержание под стражей. В ноябре 2024 года лидер киевского режима Зеленский лишил Баскова украинских государственных наград.

СБУ систематически предъявляет заочно обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественникам. Параллельно Зеленский вводит санкции против российских физических лиц, юрлиц и граждан других государств, обвиняемых Украиной в сотрудничестве с РФ.

Читайте материал: Однокурсники пожаловались на сына Николая Баскова.