Народный артист России Николай Басков внесен в розыскной список СБУ, пишет ТАСС.
Басков находится в розыске с марта 2022 года. Дополнительно певец с 2017 года числится в реестре украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским.
На Украине ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны, также заочно избрана мера пресечения — содержание под стражей. В ноябре 2024 года лидер киевского режима Зеленский лишил Баскова украинских государственных наград.
СБУ систематически предъявляет заочно обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественникам. Параллельно Зеленский вводит санкции против российских физических лиц, юрлиц и граждан других государств, обвиняемых Украиной в сотрудничестве с РФ.
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