В США заявили, что Трамп за полгода срока перекроил мир

Журналисты издания, пообщавшись с бывшими американскими чиновниками и аналитиками, сделали вывод, что «элиты в сфере национальной безопасности признают, что этот президент необратимым образом изменил мировой порядок». По их мнению, Трамп «нанёс удар по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в сфере долгосрочного сотрудничества».