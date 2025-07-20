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В США заявили, что Трамп за полгода срока перекроил мир

Западные эксперты считают, что президент США Дональд Трамп за первые полгода второго срока радикально изменил мироустройство. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на мнения, прозвучавшие на форуме по безопасности в Аспене.

Источник: Life.ru

Журналисты издания, пообщавшись с бывшими американскими чиновниками и аналитиками, сделали вывод, что «элиты в сфере национальной безопасности признают, что этот президент необратимым образом изменил мировой порядок». По их мнению, Трамп «нанёс удар по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в сфере долгосрочного сотрудничества».

В частности, Politico приводит высказывание экс-госсекретаря Кондолизы Райс, признавшей, что США «вероятно, не вернутся к прежней системе». Издание подчёркивает, что её слова «отражают поразительную эффективность второй администрации Трампа». Отмечается, что участники форума «пытаются подстроиться под миропорядок (на основе принципа администрации Трампа) America First (“Америка прежде всего”)».

Ранее президент Бразилии призвал Трампа прекратить считать себя «императором всего мира». Лула да Силва напомнил, что мандат американского лидера ограничен рамками национальных интересов Соединённых Штатов.

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