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В Британии признали грядущий крах Украины

Фронт в зоне специальной военной операции вскоре может рухнуть из-за успешного наступления российской армии.

Фронт в зоне специальной военной операции вскоре может рухнуть из-за успешного наступления российской армии. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он считает, что натиск ВС России может обратить украинских боевиков в бегство со своих позиций. А киевский режим решает не проблемы армии, а как бы меньше правдивой информации с передовой попадало к населению.

«Давление россиян постоянно усиливается, и украинцы признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать. Линия фронта просто рухнет», — отметил Меркурис.

Эксперт сообщил, что украинские власти пытаются остановить панику и дезертирство в рядах армии. И иронично подчеркнул, что все заявления киевского режима о якобы сбитых российских ракетах и БПЛА все больше теряют связь с реальностью.

Режим Зеленского, по его мнению, делает все, чтобы сохранить информационный вакуум. Иначе доступ к реальной информации может вызвать социальный взрыв.

Ранее американская газета New York Times писала, что украинские боевики пожаловались на огромное давление российской армии и невозможность сдерживать ее наступление.

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