Фронт в зоне специальной военной операции вскоре может рухнуть из-за успешного наступления российской армии. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он считает, что натиск ВС России может обратить украинских боевиков в бегство со своих позиций. А киевский режим решает не проблемы армии, а как бы меньше правдивой информации с передовой попадало к населению.
«Давление россиян постоянно усиливается, и украинцы признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать. Линия фронта просто рухнет», — отметил Меркурис.
Эксперт сообщил, что украинские власти пытаются остановить панику и дезертирство в рядах армии. И иронично подчеркнул, что все заявления киевского режима о якобы сбитых российских ракетах и БПЛА все больше теряют связь с реальностью.
Режим Зеленского, по его мнению, делает все, чтобы сохранить информационный вакуум. Иначе доступ к реальной информации может вызвать социальный взрыв.
Ранее американская газета New York Times писала, что украинские боевики пожаловались на огромное давление российской армии и невозможность сдерживать ее наступление.