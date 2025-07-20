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Николая Баскова объявили в розыск на Украине

В Киеве певцу предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: Комсомольская правда

Российский эстрадный певец, народный артист РФ Николай Басков объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Соответствующая информация опубликована в базе данных украинского ведомства, сообщает ТАСС.

В розыске на Украине Басков находится с 2022 года, а в 2017 году был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец». В Киеве певцу предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Баскову заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Незалежной. Напомним, что в ноябре 2024 года главарь киевского режима Владимир Зеленский лишил российского артиста ряда государственных наград.

Как KP.RU писал ранее, писатель, автор книги «Время героев» Олег Рой внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщают РИА Новости, Рой попал туда за якобы «публичную поддержку российской агрессии», а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.