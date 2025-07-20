При возможной замене Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ и действующего посла в Великобритании Валерия Залужного боевые действия не прекратятся. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники в Вашингтоне, заявлял, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины является Залужный. Согласно его информации, эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Он также отмечал, что в случае отказа Зеленского от добровольной отставки, «его уберут силой».
«Хрен редьки не слаще. Возьмите все заявления Залужного, в том числе и то, когда он сказал прямо: “если надо будет защищать интересы Европы, то мы мобилизуем женщин”. То есть он — это представитель партии войны. Поэтому боевые действия будут продолжаться, поскольку если они закончатся, то никто Украине давать денег не будет, а это 50 процентов бюджета. Если их не будет, то здесь сразу подскочат военные: “а где зарплата?”. Гражданские будут спрашивать: “где пенсии, зарплаты бюджетников?”. Поэтому для украинской власти боевые действия — это единственная форма существования», — сказал собеседник издания.
До этого Олейник сообщал aif.ru, что у западных стран есть компромат на Зеленского, который в 2020 году посещал британскую МИ-6. Также он рассказал, как Залужный сможет заменить главу киевского режима.