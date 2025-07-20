Олейник о замене Зеленского на Залужного: ничего не изменит

«Хрен редьки не слаще. Возьмите все заявления Залужного, в том числе и то, когда он сказал прямо: “если надо будет защищать интересы Европы, то мы мобилизуем женщин”. То есть он — это представитель партии войны. Поэтому боевые действия будут продолжаться, поскольку если они закончатся, то никто Украине давать денег не будет, а это 50 процентов бюджета. Если их не будет, то здесь сразу подскочат военные: “а где зарплата?”. Гражданские будут спрашивать: “где пенсии, зарплаты бюджетников?”. Поэтому для украинской власти боевые действия — это единственная форма существования», — сказал собеседник издания.