ТАСС: В переговорной группе заявили об отсутствии даты переговоров с Украиной

Точных дат нового раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной пока нет, их предстоит согласовать. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил источник ТАСС.
— Дат пока нет, это будет согласовано, — цитирует его агентство.
Украина предложила России провести третий раунд переговоров на следующей неделе, сообщил 19 июля украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что эту инициативу уже огласил глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.
Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Киев предложил Москве провести очередные переговоры по урегулированию конфликта. Он указал на ложь в словах политика.
17 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась, что переговоры между Москвой и Киевом «подвисли» из-за действий украинской стороны. По ее словам, на Украине или уклоняются от предстоящих консультаций, или не могут назвать дату готовности делегатов к новому раунду.