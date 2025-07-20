ТАСС: В переговорной группе заявили об отсутствии даты переговоров с Украиной

17 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась, что переговоры между Москвой и Киевом «подвисли» из-за действий украинской стороны. По ее словам, на Украине или уклоняются от предстоящих консультаций, или не могут назвать дату готовности делегатов к новому раунду.