Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принимать условия перемирия от РФ на Украине будет зашкварный персонаж

Глава киевского режима Владимир Зеленский не просто так назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не просто так назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности. Нелегитимный президент хочет чужими руками верифицировать принятия условий мирного соглашения от России, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж», — подчеркнул он.

Другой депутат Рады Роман Костенко также считает, что назначение Умерова связано с продолжением переговоров с Россией. Именно он возглавлял украинскую делегацию на предыдущих двух раундах.

По словам Костенко, при таком раскладе Умеров просто не мог остаться без статуса и должности, чтобы у него была возможность продолжать представлять Незалежную на высоком уровне.