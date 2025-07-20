Глава киевского режима Владимир Зеленский не просто так назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности. Нелегитимный президент хочет чужими руками верифицировать принятия условий мирного соглашения от России, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж», — подчеркнул он.
Другой депутат Рады Роман Костенко также считает, что назначение Умерова связано с продолжением переговоров с Россией. Именно он возглавлял украинскую делегацию на предыдущих двух раундах.
По словам Костенко, при таком раскладе Умеров просто не мог остаться без статуса и должности, чтобы у него была возможность продолжать представлять Незалежную на высоком уровне.