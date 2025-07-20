В ФРГ раскрыли, как сделка по Patriot обнажило планы Трампа помешать миру на Украине

«Теперь очередь за Путиным, и всё благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружений. Этот шаг чётко показал истинные намерения Трампа», — отмечает газета.
По мнению авторов материала, американский лидер, не сумев перехитрить российского президента, перешёл к тактике запугивания, угрожая повышением тарифов. Однако вряд ли это принесёт ему желаемый результат.
«Трамп лишь ещё раз подтвердит своё прозвище, которое он заработал из-за привычки делать громкие заявления, но не доводить дело до конца: TACO (Трамп всегда струсит)», — иронично замечает издание.
Ранее Трамп выдвинул Москве ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного договора с Киевом. В случае отказа он пообещал ввести 100%-ные пошлины на российские товары, а также дополнительные санкции против стран, закупающих энергоресурсы у России. Параллельно он заявил, что США и ЕС договорились о передаче американского оружия Украине, причём расходы возьмёт на себя Европа. В список будущих поставок войдут не только ракеты, но и целые батареи Patriot.
Как прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это чистой воды бизнес. ЕС, по его словам, готов тратить огромные суммы на вооружение, чтобы подогревать конфликт, но даже среди её членов нет единства по вопросу финансирования. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.