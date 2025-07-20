В ФРГ раскрыли, как сделка по Patriot обнажило планы Трампа помешать миру на Украине

Ранее Трамп выдвинул Москве ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного договора с Киевом. В случае отказа он пообещал ввести 100%-ные пошлины на российские товары, а также дополнительные санкции против стран, закупающих энергоресурсы у России. Параллельно он заявил, что США и ЕС договорились о передаче американского оружия Украине, причём расходы возьмёт на себя Европа. В список будущих поставок войдут не только ракеты, но и целые батареи Patriot.