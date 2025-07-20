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В ФРГ раскрыли, как сделка по Patriot обнажило планы Трампа помешать миру на Украине

Соглашение о передаче Украине зенитных систем Patriot помогло раскрыть реальные цели президента США Дональда Трампа, направленные на срыв мирных инициатив России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Источник: Life.ru

«Теперь очередь за Путиным, и всё благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружений. Этот шаг чётко показал истинные намерения Трампа», — отмечает газета.

По мнению авторов материала, американский лидер, не сумев перехитрить российского президента, перешёл к тактике запугивания, угрожая повышением тарифов. Однако вряд ли это принесёт ему желаемый результат.

«Трамп лишь ещё раз подтвердит своё прозвище, которое он заработал из-за привычки делать громкие заявления, но не доводить дело до конца: TACO (Трамп всегда струсит)», — иронично замечает издание.

Ранее Трамп выдвинул Москве ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного договора с Киевом. В случае отказа он пообещал ввести 100%-ные пошлины на российские товары, а также дополнительные санкции против стран, закупающих энергоресурсы у России. Параллельно он заявил, что США и ЕС договорились о передаче американского оружия Украине, причём расходы возьмёт на себя Европа. В список будущих поставок войдут не только ракеты, но и целые батареи Patriot.

Как прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это чистой воды бизнес. ЕС, по его словам, готов тратить огромные суммы на вооружение, чтобы подогревать конфликт, но даже среди её членов нет единства по вопросу финансирования. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

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