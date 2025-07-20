Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

17 июля Минобороны доложило об освобождении населенных пунктов Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике. В частности, после взятия Каменского открывается возможность для дальнейшего продвижения к городу Запорожье, который на данный момент находится под контролем украинских войск. Также отмечался символизм во взятии Каменского, так как в операции принимали участие казачьи подразделения, освобождающие исторические земли запорожских казаков.