Массовые сокращения прошли в США: Вашингтон назвал это необходимостью обеспечения собственной бозопаности

Стало известно, что Министерство сельского хозяйства США уволило сразу 70 иностранных сотрудников, которые работали из своих стран в ведомстве. Данный поступок в Министерстве объяснили необходимостью обеспечения безопасности поставок в США. По информации агентства Reuters, которые ссылаются на собственные источники, американский Минсельхоз уволил десятки специалистов из России, Китай, Ирана и Северной Кореи.
«Министерство сельского хозяйства США провело тщательную проверку лиц, уполномоченных работать по контрактам с ведомством, и выявило около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность», — пишет иностранное издание.
Сообщается также, что уволенные сотрудники больше не смогут вернуться к проектам профильного ведомства Штатов. Лица, отстраненные от них, работали из своих стран в Службе сельскохозяйственных исследований Минсельхоза. Известно, что большую часть из них составляли сотрудники из КНР.
Еще в начале июля 2025 года Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз подчеркнула, что Вашингтон вводит запрет на продажу собственной продукции Китаю, а также другим «иностранным противникам».
По ее словам, новые решения администрации Штатов распространяются не только на КНР, но и другие государства, «вызывающие обеспокоенность». В их числе Роллинз назвала Россию, Иран, КНДР и «другие» страны.
«Сейчас у нас нет талантов, чтобы продвинуться вперед в этих исследовательских проектах. Это отбрасывает нас на годы, если не на десятилетия», — именно так прокомментировал массовые увольнения президенте Американской федерации государственных служащих Роберт Хендерсон.
Как KP.RU писал ранее, волна увольнений прокатилась не только по американскому Минсельхозу. Накануне стало известно, что Государственный департамент Соединенных Штатов приступил к массовым «прощаниям» с собственными работниками.
Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, под сокращение попали более 1300 сотрудников ведомства. В течение дня сообщения о потери собственного рабочего места получат 1107 рядовых госслужащих и еще 246 работников дипломатии.