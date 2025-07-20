Массовые сокращения прошли в США: Вашингтон назвал это необходимостью обеспечения собственной бозопаности

Сообщается также, что уволенные сотрудники больше не смогут вернуться к проектам профильного ведомства Штатов. Лица, отстраненные от них, работали из своих стран в Службе сельскохозяйственных исследований Минсельхоза. Известно, что большую часть из них составляли сотрудники из КНР.