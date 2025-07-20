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Посол РФ: Кишинев испортил отношения с Москвой под давлением Запада

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, который поддерживает правящую в республике Партию действия и солидарности. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Источник: РИА "Новости"

«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу “кто не с нами, тот против нас”. Будто это будет гарантией процветания. Однако если мы посмотрим на статистику, то она совсем другая», — сказал дипломат.

«Мы видим, что высылки российских дипломатов ни к чему хорошему не привели. Более того, нет оснований для этих действий. Стало хуже и российским дипломатам, и молдавским. Весь комплекс мер, который был предпринят молдавским руководством, — как мы считаем, во многом под давлением Брюсселя, стран НАТО, — существенно осложнил наши двусторонние отношения», — отметил он.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов. Контакты на уровне правительств практически прекратились. Такую политику прозападного правительства в Кишиневе жестко критикует оппозиция.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

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