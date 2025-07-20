Посол Озеров: Кишинёв испортил отношения с Москвой под давлением Запада

«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу “кто не с нами, тот против нас”, — отметил дипломат.