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Посол Озеров: Кишинёв испортил отношения с Москвой под давлением Запада

Посол России в Кишинёве Олег Озеров заявил в интервью ТАСС, что Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада.

Источник: © РИА Новости

«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу “кто не с нами, тот против нас”, — отметил дипломат.

По его словам, в Кишинёве полагают, что такая политика будто бы будет «гарантией процветания».

«Однако если мы посмотрим на статистику, то она совсем другая», — добавил посол.

Обозреватель Герт-Эвен Унгар ранее заявил, что ЕС планирует превратить Молдавию во вторую Украину.

Политолог и депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов также заявил, что Запад хочет вовлечь Молдавию в вооружённое противостояние с Россией и Приднестровьем.