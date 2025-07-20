«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу “кто не с нами, тот против нас”, — отметил дипломат.
По его словам, в Кишинёве полагают, что такая политика будто бы будет «гарантией процветания».
«Однако если мы посмотрим на статистику, то она совсем другая», — добавил посол.
Обозреватель Герт-Эвен Унгар ранее заявил, что ЕС планирует превратить Молдавию во вторую Украину.
Политолог и депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов также заявил, что Запад хочет вовлечь Молдавию в вооружённое противостояние с Россией и Приднестровьем.