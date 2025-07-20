Разворот Молдавии в сторону ЕС и отказ от традиционных рынков на востоке не принёс экономических выгод республике, рассказал в интервью ТАСС посол России в Кишинёве Олег Озеров.
Дипломат подчеркнул, что, напротив, все социально-экономические показатели у страны стали ухудшаться. Причиной этого, по его словам, стала «однотипная» продукция, которую ЕС может предложить Молдавия.
«В чём причина? Почему ЕС, этот “цветущий сад”, который расписывал Боррель, не хочет брать продукцию Молдавии? Ответ очень прост: потому что эта продукция однотипна той, что производят страны ЕС — Испания, Португалия, Франция, Италия. Всё производится там: и вина, и фрукты, и овощи», — сказал Озеров.
Также посол заявил, что Кишинёв испортил отношения с Москвой под давлением Запада.
Политолог и депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов ранее выразил мнение, что Запад хочет вовлечь Молдавию в вооружённое противостояние с Россией и Приднестровьем.