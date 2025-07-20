Посол Озеров заявил, что ориентация на ЕС не улучшила показатели Молдавии

«В чём причина? Почему ЕС, этот “цветущий сад”, который расписывал Боррель, не хочет брать продукцию Молдавии? Ответ очень прост: потому что эта продукция однотипна той, что производят страны ЕС — Испания, Португалия, Франция, Италия. Всё производится там: и вина, и фрукты, и овощи», — сказал Озеров.