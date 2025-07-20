В Раде заявили о ежемесячной мобилизации 30 тысяч солдат

Депутат выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с уклонением граждан от воинского учёта. По его данным, около полутора миллионов украинцев не явились в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных. Костенко подчеркнул, что это приводит к серьёзным проблемам на линии фронта, где солдаты вынуждены находиться до 200 дней без необходимой ротации.