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В Раде заявили о ежемесячной мобилизации 30 тысяч солдат

Ежемесячно около 30 тысяч новых военнослужащих направляются украинской стороной в зону боевых действий. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на заявление секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Источник: Life.ru

Депутат выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с уклонением граждан от воинского учёта. По его данным, около полутора миллионов украинцев не явились в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных. Костенко подчеркнул, что это приводит к серьёзным проблемам на линии фронта, где солдаты вынуждены находиться до 200 дней без необходимой ротации.

Ранее Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине в 16-й раз. Также Рада приняла закон, разрешающий призывать на военную службу граждан старше 60 лет. По мнению политолога, это свидетельствует о серьёзной демографической катастрофе и острой нехватке людских резервов на Украине.