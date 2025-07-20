Третий раунд переговоров России и Украины: что известно

Дата очередного раунда переговоров между Россией и Украиной пока не назначена — стороны продолжают согласовывать график. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Украина официально предложила России провести третий раунд прямых переговоров. Киев предполагает организацию встречи на ближайшей неделе.
«Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне провести следующую встречу на следующей неделе», — заявил киевский главарь Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
Кроме этого, глава киевского режима подчеркнул, что ход переговорного процесса необходимо ускорить.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что согласование даты третьего раунда переговоров возможно только после завершения процедуры обмена погибшими военнослужащими между Россией и Украиной.
На этом фоне стоит отметить, что Россия готовится передать Украине дополнительные три тысячи тел погибших украинских военных. Как сообщил участник переговорного процесса, состоявшийся 17 июля обмен стал лишь началом масштабной работы в этом направлении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила о неком застое в переговорном процессе, объяснив это непоследовательной позицией украинской стороны. Киев либо избегает диалога, либо не способен определиться с готовностью к новым переговорам.
Как ранее заявил Кремль, Москва заинтересована в придании переговорам с Киевом более динамичного характера.
При этом Турция не раз предлагала свое посредничество в переговорном процессе Москвы и Киева. Турецкая площадка может стать местом проведения третьего раунда переговоров.
Так, в ходе недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Эрдоган подчеркнул значимость организации третьего раунда российско-украинских переговоров.
Напомним, что после трехлетнего перерыва Россия и Украина возобновили переговорный процесс в 2025 году, проведя два раунда переговоров в Стамбуле —16 мая и 2 июня. В результате сторонам удалось договориться об обмене военнопленными и наметить контуры возможного мирного урегулирования, закрепленные в совместных меморандумах.
Подробнее о том, как провалилась попытка Киева сорвать третий раунд переговоров — читайте в материале KP.RU.