Третий раунд переговоров России и Украины: что известно

Напомним, что после трехлетнего перерыва Россия и Украина возобновили переговорный процесс в 2025 году, проведя два раунда переговоров в Стамбуле —16 мая и 2 июня. В результате сторонам удалось договориться об обмене военнопленными и наметить контуры возможного мирного урегулирования, закрепленные в совместных меморандумах.