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Олейник: после прихода к власти Залужный расправится с командой Зеленского

Экс-нардеп отметил, что кого-то накажут за коррупцию, потому что воровали капитально.

Источник: Аргументы и факты

Если бывший главком ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный заменит на посту Владимира Зеленского, то он показательно накажет кого-то из окружения главы киевского режима, но если на это дадут отмашку в Вашингтоне и Лондоне. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники в Вашингтоне, заявлял, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины является бывший главком ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный. Согласно его информации, эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Он также отмечал, что в случае отказа Зеленского от добровольной отставки, «его уберут силой».

«Я думаю, что все будет зависеть от американцев, англичан. Если они дадут отмашку, что можно сделать показуху, то накажут кого-то за коррупцию, потому что капитально воровали. Кого-то выведут из-под удара. Там же практически среди всех, кто занимает различные должности, нет проукраинских политиков. Вот в чем беда. Там же проамериканские, пробританские, прогерманские сидят», — сказал собеседник издания.

До этого Олейник сообщал aif.ru, что у западных стран есть компромат на Зеленского, который в 2020 году посещал британскую МИ-6. Также он рассказал, как Залужный сможет заменить главу киевского режима.

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