Олейник: после прихода к власти Залужный расправится с командой Зеленского

«Я думаю, что все будет зависеть от американцев, англичан. Если они дадут отмашку, что можно сделать показуху, то накажут кого-то за коррупцию, потому что капитально воровали. Кого-то выведут из-под удара. Там же практически среди всех, кто занимает различные должности, нет проукраинских политиков. Вот в чем беда. Там же проамериканские, пробританские, прогерманские сидят», — сказал собеседник издания.