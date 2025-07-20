Немецкий генерал призвал Киев бомбить Россию

Фройдинг отметил, что необходимо предотвратить раскрытие наступательного потенциала российских войск.
«Один из вариантов — проведение наступательных операций против воздушных сил с применением дальнобойного оружия и авиации. Удары по аэродромам следует наносить до того, как российская техника будет задействована», — заявил он.
Кроме того, он предложил рассматривать в качестве целей предприятия оборонной промышленности. Фройдинг признал, что Россия добилась значительных успехов в производстве ракет, при этом призвав Киев искать способы ограничить развитие её военно-промышленного комплекса.
Ранее, на прошлой неделе, немецкий генерал заявил, что Украина нуждается в ракетных системах, способных поражать объекты в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолёты. Германия, по его словам, готова предоставить Киеву финансовую помощь для закупки таких вооружений.
При этом Фройдинг признал, что ситуация на фронте для Украины остаётся сложной. Российские войска, по его словам, уже несколько недель, если не месяцев, удерживают инициативу. Он также отметил ухудшение положения Украины в воздушной сфере, особенно в крупных городах.
Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность планами Германии поддержать производство ракет большой дальности на Украине. Также там отметили, что Россия оставляет за собой право применять оружие против военных объектов стран, разрешающих Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов по российской территории.