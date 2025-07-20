Немецкий генерал призвал Киев бомбить Россию

При этом Фройдинг признал, что ситуация на фронте для Украины остаётся сложной. Российские войска, по его словам, уже несколько недель, если не месяцев, удерживают инициативу. Он также отметил ухудшение положения Украины в воздушной сфере, особенно в крупных городах.