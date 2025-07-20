Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах

«Группа специалистов отлично выступила о (Необходимости — Прим. Ред.) преследования в судебном порядке Обамы и “бандитов”, которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, комментируя выступление Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард в пятницу обнародовала «неопровержимые доказательства» того, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Барака Обамы, тогда еще действующего президента Соединенных Штатов, уже после победы Дональда Трампа на выборах.
Согласно материалам, администрация Обамы сливала СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы в 2016 году. При этом она утаила разведданные, доказывающие, что у Москвы не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Расследование «российского вмешательства».
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о «вмешательстве России в выборы» удалили с сайта комитета сената США по разведке.