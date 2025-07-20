Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах

ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.