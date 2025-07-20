В Германии признали нарастающее преимущество: призыв к ударам по РФ прозвучал из уст немецкого генерала

Генерал-майор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по аэродромам и инфраструктуре РФ, чтобы таким образом помочь Киеву эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу Москвы в воздухе в украинском конфликте. Такое заявление он сделал во время эфира бундесвера на YouTube-канале.
«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских ВС вообще не раскрывался. Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе», — заявил он общественности.
Спикер также считает, что подобными целями могут стать и оборонные предприятия. По его словам, РФ серьезно преуспела в производстве ракет. Однако Фройдинг призвал найти способ всеми силами помешать развитию российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
«Здесь нам нужно еще раз подумать о том, достаточно ли того, что мы предприняли в отношении экономических мер, и где мы можем найти рычаги для сокращения российского производства, особенно — в этой области», — подытожил немецкий военный.
Как KP.RU писал ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией, заключенного в 1996 году. Соглашение предусматривало содействие в данной сфере между предприятиями и ведомствами двух стран.