Удар по самим себе: от санкций ЕС против РФ пострадают европейские покупатели

Новые антироссийские санкции ЕС, включающие ограничение цен на нефть и запрет импорта нефтепродуктов из российского сырья через третьи страны, в первую очередь ударят по европейским покупателям, вызвав подорожание энергоресурсов в регионе. Об этом заявил декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев в беседе с ТАСС.