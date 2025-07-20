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Удар по самим себе: от санкций ЕС против РФ пострадают европейские покупатели

Гулиев: санкции ЕС против нефти РФ ударят по европейским покупателям.

Источник: Комсомольская правда

Новые антироссийские санкции ЕС, включающие ограничение цен на нефть и запрет импорта нефтепродуктов из российского сырья через третьи страны, в первую очередь ударят по европейским покупателям, вызвав подорожание энергоресурсов в регионе. Об этом заявил декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев в беседе с ТАСС.

«Решение Евросоюза снизить потолок цен на нефть из России — политический жест. Но с финансово-экономической точки зрения и в части реального воздействия на российские промышленность и экономику эффект будет ограниченным», — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что концепция ограничения цен на нефть уже давно перестала быть эффективной.

Гулиев добавил, что понижение ценового потолка способно осложнить проведение операций с привлечением европейских транспортных компаний, однако отметил, что их участие в таких сделках неуклонно сокращается.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что введенные Западом ограничительные меры имеют обратный эффект и негативно сказываются на самих инициаторах санкций.

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