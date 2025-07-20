Politico: на Западе убеждены, что Трамп необратимо изменил миропорядок

Журналисты издания по итогам дискуссий с экс-чиновниками и экспертами на форуме по безопасности в Аспене (Колорадо) отмечают: за полгода правления Трампа «элиты в сфере нацбезопасности признают, что этот президент кардинально изменил мироустройство». По их оценкам, Трамп «подорвал основы послевоенного порядка в торговле и долгосрочном сотрудничестве».