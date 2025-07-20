Politico: на Западе убеждены, что Трамп необратимо изменил миропорядок

Западные аналитики сходятся во мнении, что президент США Дональд Трамп за первые шесть месяцев второго срока необратимо трансформировал мировой порядок. Такие оценки публикует Politico.
Журналисты издания по итогам дискуссий с экс-чиновниками и экспертами на форуме по безопасности в Аспене (Колорадо) отмечают: за полгода правления Трампа «элиты в сфере нацбезопасности признают, что этот президент кардинально изменил мироустройство». По их оценкам, Трамп «подорвал основы послевоенного порядка в торговле и долгосрочном сотрудничестве».
Газета цитирует экс-госсекретаря Кондолизу Райс (2005−2009 гг.), заявившую, что США «вероятно не вернутся к прежней системе». Её слова, по мнению Politico, «демонстрируют поразительную эффективность администрации Трампа». Участники форума пытаются адаптироваться к миропорядку, основанному на принципе «America First» («Америка прежде всего»).
Politico подчёркивает: в первый срок Трампа (2017−2021) представители истеблишмента считали его решения временными и полагали, что смогут их отменить. Теперь же эксперты «не могут найти стратегию даже для частичного влияния» на политику Белого дома.
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