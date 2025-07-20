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СБУ объявила в розыск десять священнослужителей РПЦ

Весной 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск десять высокопоставленных иерархов Русской православной церкви. В перечне значатся представители разных епархий — митрополит, архиепископы и епископы. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В числе разыскиваемых — архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловской и Камчатской епархии Феодор (Малаханов), а также епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай (Кривенко). Кроме того, в списке значится управляющий Каменской и Камышловской епархией Мефодий (Кондратьев), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), а также архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов).

Среди других фигурируют митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур) и митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр (Мансуров). Все они были внесены в соответствующую базу данных СБУ 24 апреля 2025 года.

А ранее Украинская православная церковь получила предписание о прекращении любого институционального подчинения Русской православной церкви. Предложенные меры включают полный выход из структуры, контролируемой РПЦ.