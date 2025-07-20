СБУ объявила в розыск десять священнослужителей РПЦ

В числе разыскиваемых — архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловской и Камчатской епархии Феодор (Малаханов), а также епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай (Кривенко). Кроме того, в списке значится управляющий Каменской и Камышловской епархией Мефодий (Кондратьев), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), а также архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов).
Среди других фигурируют митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур) и митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр (Мансуров). Все они были внесены в соответствующую базу данных СБУ 24 апреля 2025 года.
А ранее Украинская православная церковь получила предписание о прекращении любого институционального подчинения Русской православной церкви. Предложенные меры включают полный выход из структуры, контролируемой РПЦ.