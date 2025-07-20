Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем металлурга

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с профессиональным праздником — Днем металлурга. Он напомнил, что металлургия — одна из ключевых отраслей для Южного Урала, с богатыми историческими традициями и огромным вкладом в развитие всей страны.
— Металлургические предприятия Челябинской области внесли колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, и сегодня трудовые коллективы с честью продолжают славные традиции предшественников, — отметил Алексей Текслер.
По словам губернатора, предприятия отрасли продолжают активно модернизироваться, участвовать в решении экологических и социальных задач. В своем обращении он пожелал работникам крепкого здоровья, энергии и благополучия.