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Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем металлурга

Глава Челябинской области отметил вклад металлургов в развитие промышленности области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с профессиональным праздником — Днем металлурга. Он напомнил, что металлургия — одна из ключевых отраслей для Южного Урала, с богатыми историческими традициями и огромным вкладом в развитие всей страны.

— Металлургические предприятия Челябинской области внесли колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, и сегодня трудовые коллективы с честью продолжают славные традиции предшественников, — отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, предприятия отрасли продолжают активно модернизироваться, участвовать в решении экологических и социальных задач. В своем обращении он пожелал работникам крепкого здоровья, энергии и благополучия.