Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем металлурга

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с профессиональным праздником — Днем металлурга. Он напомнил, что металлургия — одна из ключевых отраслей для Южного Урала, с богатыми историческими традициями и огромным вкладом в развитие всей страны.