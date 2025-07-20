Сдайтесь, русские! Или Трамп накажет Китай и Индию

У нас, конечно, обзор событий за неделю, но скучное изложение фактов не отображает всей глубины происходящего. Поэтому нужно как-то немного пошалить.
Всё, русские люди, пришла пора сдаваться! Нам выдвинули особо могучий ультиматум, на который лично мне нечего ответить. Вот реально, я просто не знаю, как что-то на такое возражать.
Дональд Мирная сделка Трамп дал России 50 дней на добивание Украины. Если за 50 дней (уже за 46!) мы не договоримся с Зеленским (о чём?!), то Дональд будет страшен в гневе и введёт санкции против Китая, Индии и ещё кого попало.
Причём теоретически Индия — его союзник против Китая, но кого это в современном мире волнует?! Он уже до этого ввёл заградительные тарифы против других своих союзников — Южной Кореи и Японии. И с начала августа собирается вводить тарифы против формально союзного ему Евросоюза (всё-таки в одном НАТО состоят, хотя это тоже, видимо, уже не имеет значения).
Заметьте, а против России не ввёл! Это означает, что быть союзником англосаксов хуже, чем быть их противником и/или конкурентом. Поэтому предлагаю продолжать оставаться их главным врагом (ну, или напополам с Китаем, так и быть).
В целом же на угрозы тарифами со стороны Трампа можно отвечать словами главной героини фильма «Даун Хаус», отвечавшей на притязания Охлобыстина: «Куда тебе целоваться? Ты же облёванный весь!» Куда Трампу вводить новые тарифы против Китая, если у него ещё после предыдущей тарифной войны не зажило и болит?
Ох уж эти угрозы! Прекращайте делать то, что делаете, а то мы поставим Киеву 17 «пэтриотов»! Ой, не семнадцать, а один — и то пока не решили, где мы его возьмём. То ли Германия даст в счёт будущих поставок, то ли дождёмся, пока «Рейтеон» допилит текущий, а это через 6−8 месяцев (но это не точно, может, дольше).
И уж с одним-то «теоретическим пэтриотом когда-нибудь потом» Зеленский сразу же в наступление перейдёт!
Томагавки не дадут, «джасемсы» не дадут (кто-то в Пентагоне ещё не до конца сошёл с ума, чтобы нарываться на встречный ядерный удар). Воюй, Мыкола, дубинкой и катапультой с майдана!
Воюй за то, чтобы вступить в НАТО, которое тебя обязательно защитит от злых русских! Видишь же, какое НАТО могучее, как Россия его боится?! НАТО едино, как никогда! И в едином порыве с начала августа как введёт встречные обоюдные пошлины по линии США — ЕС!
Как скажет: «Мы сейчас закупим американские вооружения и передадим их Украине!» А, не, не скажет. Уже отказались Франция, Италия, Чехия, Испания и ряд других стран. У всех у них, внезапно (спойлер: нет, мы об этом годами писали), нет денег. В состоянии «стратегической неопределённости» только Германия. «Стратегическая неопределённость» — это когда и хочется сделать гадость России, и денег на это нет.
Зато они, наконец, согласовали 18-й пакет с пакетами. То есть с санкциями против России. Которые сделают ровно то же, что и предыдущие 17 пакетов (то есть оглушительно провалятся). Но зато «увэсь мир с Украиной». В чём это выражается, правда, я не знаю.
Всё это напоминает какой-то средневековый цирк абсурда с клоунами Арлекином и Пьеро. Где рыжий Трамплекин бьёт грустного Европьеро со словами: «Смотри, Россия, что с тобой будет, если ты не сдашься!» А Европьеро бьёт сам себя по голове со словами: «Вот тебе, вот тебе, проклятая Россия! Получай!».
А Россия, глядя на этих двух инвалидов, непрерывно наносящих себе увечья, закатывает в банки соленья и варенья, готовясь к зиме со словами: «Ужас какой делается! Пойду поем».
Хотя главный инвалид (прежде всего на голову, а уже от головы всё остальное тоже страдает) — это, конечно, Украина. Туда на этой неделе прилетал смотрящий от США Келлог, переставлять кровати в борделе. Вот не знают они русской классики, от того все их беды. Товарищ Крылов ещё больше века назад сказал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Как ни меняй Шмыгаля на Дрыгаля, Умерова на Сдохшего, а Стефанишина на Свинонишина — хоть по часовой стрелке, хоть противосолонь, — а они всё равно, как были кучкой безграмотных дегенератов, так и останутся.
Если в борделе плохо идут дела, нужно менять проституток. А их новых негде взять. Желающих в самоубийцы особо нет (ну, разве что Арестовича из Канады пинком обратно загнать, но он такой же бездарный, как и остальные). Талантливый в англосаксонские марионетки не пойдёт (я ж не пошёл, бггг).
Коллективный Запад всё больше напоминает молдавский вирус из анекдота. Который: «Здравствуйте! Я ничего не умею делать, поэтому сами удалите какие-то файлы у себя на компьютере. Спасибо».
Так и эти. «Я очень недоволен Путиным, потому что он не хочет сдаваться и мы продолжаем проигрывать». Сдайтесь, русские, и тогда вы снова начнёте нравиться Западу!
«А оно нам надо?»©.