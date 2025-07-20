Хотя главный инвалид (прежде всего на голову, а уже от головы всё остальное тоже страдает) — это, конечно, Украина. Туда на этой неделе прилетал смотрящий от США Келлог, переставлять кровати в борделе. Вот не знают они русской классики, от того все их беды. Товарищ Крылов ещё больше века назад сказал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Как ни меняй Шмыгаля на Дрыгаля, Умерова на Сдохшего, а Стефанишина на Свинонишина — хоть по часовой стрелке, хоть противосолонь, — а они всё равно, как были кучкой безграмотных дегенератов, так и останутся.