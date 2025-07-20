Сбежит в Лондон: эксперт сказал, что будет при замене Зеленского Залужным

Рейтинг Залужного на Украине просел, но еще остается достаточно высоким, рассказал aif.ru Олейник. По его словам, здесь может появиться тот феномен, который был в 2019 году, когда экс-президент страны Петр Порошенко* ввел военное положение, потом отменил, а люди испугались и голосовали не за Зеленского, а против бывшего украинского лидера. Собеседник издания уточнил, что будут голосовать за Залужного, потому что армия действительно имеет самый высокий рейтинг в обществе.