Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники в Вашингтоне, заявил, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины является бывший главком ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный. Согласно его информации, Владимира Зеленского могут заменить в течение нескольких месяцев. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал aif.ru, как это может произойти и что ждет команду главы киевского режима.
Как Залужный может заменить Зеленского?
Замена Зеленского на Залужного не пройдет в ближайшие месяцы, поскольку только на выборы президента Украины требуется не менее 90 дней, заявил aif.ru Олейник. По его словам, убрать главу киевского режима можно хоть сегодня — это не проблема.
«Дадут команду, выкатят компромат, предложат Зеленскому переехать в какую-то страну — он согласится сразу. А избрание президента — это уже конституционная процедура. Минимум необходимо 90 дней, но опять же, отменив военное положение», — подчеркнул он.
При этом Олейник отметил, что Залужного могут сделать премьер-министром Украины, а это будет являться хорошей площадкой для того, чтобы в дальнейшем стать президентом страны. Бывший нардеп добавил, что если сейчас убрать Зеленского, то исполнять обязанности будет глава парламента, а сделать бывшего главкома ВСУ его спикером невозможно, так как он не депутат.
«А премьером его могут сделать, несмотря на то, что только избрали премьера, правительство — это все ерунда. Конституционно это можно отыграть обратно», — сказал собеседник издания.
Рейтинг Залужного хоть и упал, но остался высоким.
Рейтинг Залужного на Украине просел, но еще остается достаточно высоким, рассказал aif.ru Олейник. По его словам, здесь может появиться тот феномен, который был в 2019 году, когда экс-президент страны Петр Порошенко* ввел военное положение, потом отменил, а люди испугались и голосовали не за Зеленского, а против бывшего украинского лидера. Собеседник издания уточнил, что будут голосовать за Залужного, потому что армия действительно имеет самый высокий рейтинг в обществе.
«Второе, он не брал обязательств никогда не встречаться с Владимиром Путиным. Зеленский эту дурь проговорил и указ принял», — сказал он.
Залужный расправится с командой Зеленского.
Олейник отметил в беседе с aif.ru, что если Залужный заменит на посту Зеленского, то он показательно накажет кого-то из окружения главы киевского режима. При этом, по его словам, все будет зависеть от американцев и англичан. Если они дадут отмашку, что можно сделать показательную порку, то накажут кого-то за коррупцию, поскольку воровали они капитально.
«Кого-то выведут из-под удара. Там же практически среди всех, кто занимает различные должности, нет проукраинских политиков. Вот в чем беда», — добавил Олейник.
Бывший депутат пояснил, что сейчас на Украине во власти одни проамериканские, пробританские и прогерманские политики.
Замена Зеленского на Залужного ничего не изменит.
Олейник отметил в разговоре с aif.ru, что при возможной замене Зеленского на Залужного боевые действия не прекратятся. Он вспомнил заявление бывшего главкома ВСУ, когда тот говорил: «если надо будет защищать интересы Европы, то мы мобилизуем женщин». То есть Залужный является представителем партии боевых действий.
«Боевые действия будут продолжаться, поскольку если они закончатся, то никто Украине давать денег не будет, а это 50 процентов бюджета. Если их не будет, то здесь сразу подскочат военные: “а где зарплата?”. Гражданские будут спрашивать: “где пенсии, зарплаты бюджетников?”», — сказал собеседник издания.
Экс-нардеп подчеркнул, что для украинской власти боевые действия — это единственная форма существования.
Сбежит в Лондон, где станет марионеткой.
Зеленский сбежит в Лондон если его заменят на Залужного, сказал aif.ru Олейник. По его мнению, глава киевского режима уже носит под сердцем паспорт Великобритании. Он также обратил внимание, что, судя по источникам журналистов, Зеленский приобрел там уже дворцы.
«Ему там будет комфортно, поскольку Великобритания никогда никого не выдавала. Я так могу предположить, что если его выдавят из Украины, то он может возглавить так называемое оппозиционное правительство», — сказал собеседник издания.
При этом Олейник отметил, что главу киевского режима могут использовать в качестве источника давления на других политиков, поскольку он много знает. Однако если он выйдет из-под контроля, например, захочет свои напечатать мемуары, то его могут и ликвидировать.
«Как говорил классик: “он слишком много знает”. Его могут ликвидировать британцы чужими руками и подать это в качестве мести. Я так скажу, Зеленскому сложно найти страну, где он мог бы спрятаться», — добавил экс-депутат.
На Западе есть компромат на Зеленского.
Олейник также указал на то, что у западных стран есть компромат на Зеленского. Он пояснил, что глава киевского режима в 2020 году посещал британскую МИ-6, хотя ни один президент в мире не посещал спецслужбы другой страны.
«Это правило такое, а его туда пригласили, потому что он вместе с бизнесменом Игорем Коломойским незаконно вывел 41 миллион из ПриватБанка, а после этого было уже много хищений», — сказал aif.ru собеседник издания.
Поэтому, как отметил Олейник, Зеленского могут пригласить в МИ-6, «показать папочку и все станет понятно».
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.