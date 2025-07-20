Более 110 человек погибли в Газе при ударах Израиля

ООН и правозащитные организации называют объекты фонда «смертельными ловушками», где за последние месяцы погибли около 900 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь. Фонд начал работу в мае. Министерство здравоохранения Газы заявляет, что отделения неотложной помощи переполнены из-за большого количества голодающих. По их данным, около 17 тысяч детей в регионе страдают от тяжёлого недоедания.