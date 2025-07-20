Более 110 человек погибли в Газе при ударах Израиля

Утверждается, что среди погибших — 38 человек, которые ожидали выдачи продовольственной помощи в пунктах Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). Эти объекты, действующие при поддержке Израиля и США, расположены в южных городах анклава — Хан-Юнис и Рафах.
ООН и правозащитные организации называют объекты фонда «смертельными ловушками», где за последние месяцы погибли около 900 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь. Фонд начал работу в мае. Министерство здравоохранения Газы заявляет, что отделения неотложной помощи переполнены из-за большого количества голодающих. По их данным, около 17 тысяч детей в регионе страдают от тяжёлого недоедания.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что соглашение по урегулированию обстановки в секторе Газа может быть достигнуто в течение недели. Заявление прозвучало 14 июля, но пока о договорённостях не сообщалось.