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Посол: госорганы Молдавии постепенно переходят под контроль иностранных государств

Посол России в Кишинёве Олег Озеров в интервью ТАСС выразил мнение, что важные посты в госорганах Молдавии постепенно занимают представители западных стран, которые выступают побудителями конфликта между Кишинёвом и Москвой.

По его словам, в течение последних лет в стране наблюдается «нашествие» иностранных советников, особенно граждан Румынии.

«Эти представители государств НАТО оказывают давление на выработку политики молдавского руководства на российском направлении. Всё это ведёт к крайне негативным последствиям в наших двусторонних отношениях», — сказал дипломат.

Также он заявил, что Кишинёв испортил отношения с Москвой под давлением Запада.

При этом, по мнению посла, ориентация на ЕС не улучшила показатели Молдавии.

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