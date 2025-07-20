По его словам, в течение последних лет в стране наблюдается «нашествие» иностранных советников, особенно граждан Румынии.
«Эти представители государств НАТО оказывают давление на выработку политики молдавского руководства на российском направлении. Всё это ведёт к крайне негативным последствиям в наших двусторонних отношениях», — сказал дипломат.
Также он заявил, что Кишинёв испортил отношения с Москвой под давлением Запада.
При этом, по мнению посла, ориентация на ЕС не улучшила показатели Молдавии.
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